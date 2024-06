Autofahrerin in Dettingen verursacht Unfall - Drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B 464 verletzt worden. Eine 20-Jährige war gegen 6.30 Uhr mit einem VW Polo auf der Bundesstraße vom Eckberg-Kreisel herkommend in Richtung Walddorfhäslach unterwegs. Am Ende der dortigen etwa 500 Meter langen Geraden setzte die Fahranfängerin zum Überholen eines Sattelzugs an. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, mussten der Sattelzug-Lenker sowie ein entgegenkommender, 20 Jahre alter Fahrer eines VW Taigo abbremsen und jeweils nach rechts ausweichen. Der VW-Lenker überfuhr hierbei eine Warnbake. Beim Gegenlenken prallte er im Anschluss gegen den hinter dem Lastwagen fahrenden Peugeot eines 61-Jährigen.

Durch die Kollision zogen sich die beiden Fahrer sowie ein zwölf Jahre altes Kind in dem Peugeot ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Die Verletzten mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Kliniken gebracht werden. Der VW und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf knapp über 17.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die B 464 bis 9.15 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (pol)