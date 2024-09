Autofahrerin übersieht Radfahrer in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Montagnachmittag in Mössingen gekommen. Eine 27 Jahre alte Opel-Lenkerin war laut Polizei gegen 17.45 Uhr auf der Bahnhofstraße stadtauswärts unterwegs und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 15-Jährigen auf einem Mountainbike, der auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Jugendliche zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht.

Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 1.500 Euro. (pol)