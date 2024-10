Auto prallt gegen Straßenlaterne in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Schafstallstraße ereignet hat. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 16.20 Uhr mit einem Skoda die Schafstallstraße in Richtung Pestalozzistraße. Aufgrund parkender Fahrzeuge musste er auf die Gegenfahrspur wechseln, um an diesen vorbeizufahren.

Eine entgegenkommende, 47 Jahre alte Mercedes-Lenkerin, die aufgrund einer Mitfahrerin offenbar kurz abgelenkt war und den Skoda nicht bemerkt hatte, wich daraufhin aus und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen eine Laterne. Ein im Mercedes befindliches Kind wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Mercedes musste in der Folge abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)