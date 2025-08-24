Küchenbrand sorgt in Reutlingen für Feuerwehreinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Sonntagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Straße ausgerückt. Gegen 2:10 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Rauch aus der betroffenen Wohnung. Unter Atemschutz kämpften sich Einsatzkräfte in die verqualmten Räume vor und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle und verhinderten so eine mögliche Ausbreitung des Feuers. Um auszuschließen, dass sich Rauch auch in angrenzende Wohnungen ausgebreitet hatte, kontrollierten weitere Einsatzkräfte das Gebäude. Eine Wohnungstür musste dabei mit Spezialwerkzeug geöffnet werden. Für die übrigen Bewohner bestand keine Gefahr.

Die Feuerwehr belüftete die verrauchten Bereiche maschinell. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Brandstelle sorgfältig auf mögliche Glutnester überprüft, dazu mussten Teile der Küche demontiert werden. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften waren die Berufsfeuerwehr und die Abteilung Stadtmitte vor Ort. Polizei und Rettungsdienst unterstützten die Maßnahmen. (pm)