Auto kracht in Dettingen in Steinblöcke: Fahrerin unverletzt, Totalschaden am Fahrzeug

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Hölderlinstraße in Dettingen ist ein Pkw total beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 87-Jährige mit einer Mercedes E-Klasse die Hölderlinstraße und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug kollidierte zunächst mit mehreren Steinquadern neben der Straße. Der Pkw wurde im weiteren Verlauf auf die Steinblöcke geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand jedoch ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Der Wagen musste mittels Kran geborgen und abgeschleppt werden. (pol)