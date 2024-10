Auto kracht auf B27 bei Walddorfhäslach in die Leitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B27 ereignet. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.10 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann mit einem Seat auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als er mit dem Wagen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit den Leitplanken kollidierte. Von diesen abgewiesen schleuderte der Pkw quer über beide Fahrstreifen und kam nach rund 200 Metern an den Mittelleitplanken zum Stehen.

Der 38-Jährige wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Wie auch seine 34 Jahre alte Mitfahrerin sowie zwei im Auto befindliche Kinder wurde er vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Seat musste abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf circa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet. Dennoch kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (pol)