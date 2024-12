Auto kommt bei Kirchentellinsfurt von der B27 ab und bleibt in Gitterzaun hängen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen von der B27 abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 27-jährige VW Passat-Lenker war gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Kirchentellinsfurt geriet er aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts in den Grünstreifen und fuhr hinter den Leitplanken circa 200 Meter weit, ehe das Fahrzeug in einem Gitterzaun stecken blieb. Verletzt wurde der 27-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der VW musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf etwa 9.000 Euro belaufen. (pol)