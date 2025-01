Auto in Mössingen übersehen: Ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen im Einmündungsbereich der Mössinger zur Ofterdinger Straße hat sich ein Unfallbeteiligter leichte Verletzungen zugezogen. Ein 28-Jähriger befuhr kurz nach 9 Uhr mit einem Mercedes die Mössinger Straße und bog in der Folge nach links in die Ofterdinger Straße ab.

Dabei übersah er aus noch ungeklärter Ursache einen aus Richtung dem Gewerbegebiet Riethäcker kommenden VW Kleinbus, den ein 72 Jahre alter Mann lenkte. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 72-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch behandelt. Der Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mindestens 14.000 Euro. (pol)