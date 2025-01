Auto überschlägt sich bei Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der L230 ereignet hat. Ein 27-Jähriger war gegen 5.50 Uhr mit einer Mercedes C-Klasse auf der Landesstraße von Sonnenbühl in Richtung Engstingen unterwegs. Dabei kam er mit dem Wagen nach links von der glatten Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter einen Graben hinauf.

Daraufhin überschlug sich der Mercedes und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, war Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. (pol)