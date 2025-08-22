In Lichtenstein soll ein Netzwerk für Tierbetreuung entstehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Fast in jedem zweiten Haushalt lebt mindestens ein Heimtier. Das zumindest behauptet der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF), basierend auf einer repräsentativen Erhebung im Jahr 2024. Genauer gesagt halten demnach 44 Prozent der Haushalte 15,9 Millionen Katzen, 10,5 Millionen Hunde, 4,3 Millionen Kleintiere und 3,2 Millionen Ziervögel. Und die ganze Schar muss versorgt werden, auch dann, wenn Herrchen und Frauchen in den Urlaub wollen, krank sind oder sich - etwa altersbedingt - nicht um sie kümmern können. Die Holzelfingerin Dr. Dorothee Wiest kennt das Problem, in ihrer Praxis standen die Tierhalter oft vor der Frage: Wohin mit ihrem Liebling? Deshalb versucht sie jetzt in Lichtenstein ein Tierbetreuungsnetzwerk aufzubauen.

Der eine will mal länger in den Urlaub, die andere bricht sich den Fuß, der dritte schafft die große Runde mit seinem Hund nicht mehr. Die Gründe dafür, dass Tierhalter eine Unterstützung brauchen, sind vielfältig. Manchmal ist der Bedarf zeitlich eng begrenzt, das andere Mal wäre eine regelmäßige Hilfe ideal. Schon als Studentin hat Dorothee Wiest gern die Urlaubsbetreuung von Hunden übernommen. Damals passte ein Vierbeiner nicht in ihr Leben. So hatte sie aber die Möglichkeit, mit den Tieren Zeit zu verbringen. Eine Win-win-Situation.

So selbstverständlich wie früher findet man die Hilfe nicht mehr im eigenen Haus. Wiest hat beobachtet, dass die Zahl der Haustiere in den vergangenen Jahren zugenommen hat, gleichzeitig die Zahl der Haushaltsmitglieder aber kleiner geworden ist. Nach der ZZF-Umfrage leben 27 Prozent der Heimtierhalter in einem Einpersonenhaushalt und 24 Prozent der Tierhalter sind älter als 60 Jahre.

Kontaktdaten Wer in Lichtenstein Interesse an Haustierbetreuung hat oder Hilfe bei der Betreuung sucht (wegen Urlaub oder Krankheit) kann sich per E-Mail (netzwerk.betreuung@gmail.com) oder telefonisch unter der Nummer 07129 9300133 zwecks Aufbaus eines Netzwerks bei Dr. Dorothee Wiest und Karl Friedrich Wurst melden. (GEA)

Beide Parteien sollen profitieren, wenn sie sich in der WhatsApp-Gruppe der Holzelfingerin finden. Und natürlich die Tiere. Für die Freigängerkatze etwa sei es besser, wenn sie während der Abwesenheit ihrer Besitzer zu Hause betreut wird, anstatt in eine Tierpension zu kommen. Die seien außerdem oft teuer und schnell ausgebucht, sagte Dorothee Wiest. Oder der Hund, der bei seinem älteren Besitzer nicht mehr ausgelastet ist, kann in seiner gewohnten Umgebung bleiben und weiter eine wichtige Stütze für seinen Halter bleiben, wenn einmal am Tag jemand anders mit ihm spazieren geht.

Angebot soll kostenlos sein

Bei Dorothee Wiest können sich telefonisch oder per Mail alle melden, die Unterstützung brauchen oder die Hilfe anbieten wollen. Die Holzelfingerin nimmt sie nach einem Gespräch in die WhatsApp-Gruppe auf. Damit ist dann auch ihr Part erledigt. Zusammenfinden müssen sich die Parteien dann selber, schauen, ob ihre Wünsche zusammenpassen. Sinnvoll ist es dabei, dass die beiden Parteien nicht zu weit auseinander wohnen, deshalb auch die räumliche Begrenzung auf Lichtenstein. Eine Sache ist ihr wichtig: Die Angebote sollten kostenlos sein.

Einige haben sich schon bei Dorothee Wiest gemeldet. Aber es könnten noch mehr sein, sagt sie und kann sich durchaus vorstellen, das Netzwerk auch auf andere Bereiche auszudehnen, etwa auf Hilfe beim Einkaufen. Aber jetzt will sie erst einmal sehen, wie sich die Sache entwickelt. (GEA)