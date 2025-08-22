Was ein Sonnenbühler Ballonpilot über der Alb erlebt

Martin Binder liebt die Ruhe und Stille auf bis zu 3.000 Meter Höhe. Mit seinem Heißluftballon ist er bis zu 90 Mal im Jahr in den Lüften unterwegs.

SONNENBÜHL. An seine ersten Ballonfahrten kann sich Martin Binder vom Ballonteam Sonnenbühl nur noch wage erinnern. »Also mit vier Jahren habe ich eine Urkunde erhalten, dass ich mitgefahren bin«, erzählt er. Bei Heißluftballonen heißt es nämlich »fahren« und nicht »fliegen«. Aber eigentlich ging es für ihn schon im Bauch seiner Mutter in die Lüfte. Sein Vater Günther Binder hat das Luftfahrtunternehmen einst gegründet, daher geht es auch für den Sohn schon früh hoch hinaus. Erst als Mitfahrer und später, nachdem er seinen Pilotenschein gemacht hat, als Ballonpilot. Seit einem Jahr ist er nun dabei, den väterlichen Betrieb zu übernehmen. Mittlerweile hob er schon mehrere hundert Male vom Boden ab. In dieser lauen Sommernacht steigt Martin Binder ein weiteres Mal mit seinem Heißluftballon in die Höhe und nimmt die GEA-Reporterin auf seine Schicht als Ballonpilot mit.

Mit vier Ballons will das Luftfahrtteam starten. Doch bevor Binder seine Gäste auf einem Parkplatz in Willmandingen empfängt, laufen letzte Absprachen mit seinen Kollegen und ein letzter Check des Transportanhängers. Der Korb ist da, der Brenner ist da und auch der Ballon ist eingepackt. Alles steht in der großen Lagerhalle bereit. Binder packt noch schnell seine Flugerlaubnis ein. »Nur zur Sicherheit, falls es jemand sehen will«, sagt er. Ein Jahr dauerte es, bis er seinen Pilotenschein in den Händen hielt. Neben Theorie- musste er auch Praxisstunden nehmen. Gelernt hat er das Handwerk bei seinem Vater, der eine Ausbilderberechtigung besitzt. »Bis dann ein Ballonpilot allein Passagiere befördern darf, müssen viele weitere Zwischenprüfungen absolviert werden«, erklärt Binder, der mittlerweile selbst auch als Ausbilder tätig ist.

Martin Binder füllt den Ballon mit heißer Luft. Foto: Sarah Kugele Martin Binder füllt den Ballon mit heißer Luft. Foto: Sarah Kugele

Ein wenig Aufregung trotz Routine

Mit einer Fahrzeugkolonne aus roten Vans und Transporteranhängern erreicht das Team den ausgemachten Treffpunkt, wo schon die Gäste - ein wenig aufgeregt, aber voller Vorfreude -, warten. Sechs Personen sind heute für seinen Ballon angemeldet. Passagiere, auf die Martin Binder zählen muss. »Es ist eine Mindestmasse im Korb notwendig, damit der Ballon optimal fährt«, sagt der 40-Jährige. Da sind kurzfristige Absagen bisweilen mit einer großen Planänderung verbunden. Doch an diesem Abend stehen alle angemeldeten Gäste bereit. Mit den Kleinbussen bricht die Fahrzeugkarawane Richtung Startplatz auf. Ob es da oben wohl kalt ist? Was kann ich auf die Ballonfahrt mitnehmen? Wie lange werden wir unterwegs sein? Binder beantwortet ganz gelassen und entspannt die Fragen der etwas nervösen Mitfahrer.

Ob er selbst nach all den Fahrten auch noch etwas Aufregung vor jedem Start verspürt? »Aufgeregt bin ich nicht wirklich, aber jede Fahrt ist dann doch auch wieder anders, und ich bin froh, wenn dann alle erstmal beim Treffpunkt sind«, sagt der Pilot. Beim Ausladen des Materials braucht der erfahrene Ballonfahrer aber erstmal viel Man- und Womanpower. Gemeinsam wird der schwere Korb aus dem Anhänger gezogen. Danach benötigt Binder ein paar Hände, die ihm helfen, den 30 Meter langen Ballon gestreckt auszulegen. Er gibt den Passagieren letzte Anweisungen, damit sie wissen, wann sie in den Korb klettern sollen. Dann beginnt er, die Ballonhülle mit einem Ventilator mit kalter Luft zu füllen. »Wenn der Ballon zu rund drei Viertel mit kalter Luft befüllt ist, kommt die warme Luft hinzu«, erklärt der Ballonpilot beim Aufstellen des Ventilators.

Mit aller Kraft muss der Korb mit dem Ballon aufgestellt werden. Foto: Sarah Kugele Mit aller Kraft muss der Korb mit dem Ballon aufgestellt werden. Foto: Sarah Kugele

Immer mit dem Wind fahren

Bei einem Hüllenvolumen von rund 6.000 Kubikmetern türmt sich der große Heißluftballon langsam auf, bis er vollständig gefüllt ist. Und dann ist es soweit. Der Heißluftballon ist startklar. »Alle bitte einsteigen«, sagt Martin Binder. Die Passagiere klettern über den Rand in den Ballonkorb. »Bitte an den blauen Schlaufen festhalten, wir heben ab«, appelliert er an die Gäste. Langsam hebt der Ballon vom Boden ab, die Bäume und Felder am Startplatz werden immer kleiner. Martin Binder gibt immer wieder ein bisschen Heißluft hinzu. »Der Ballon fährt mit ganz normalem Propangas, wie bei einem Campingkocher«, erklärt er. Wie viel er davon immer zugeben muss, könnte er zwar an einem Gerät im Ballon ablesen, doch das braucht er die meiste Zeit gar nicht. »Das Meiste mache ich nach Gefühl«, sagt Binder.

Wohin der Ballon fahren wird, weiß aber auch ein erfahrener Pilot wie er noch nicht genau. Wirklich lenken kann er den Ballon nämlich nicht. Durch das Wechseln der Luftschichten kann die Fahrtrichtung ein wenig beeinflusst werden, mehr geht aber nicht. »Wir fahren immer mit dem Wind und deshalb ist es auch eher selten, dass man am gleichen Landeplatz rauskommt«, sagt Binder.

Die Alb zeigt sich von oben von ihrer schönsten Seite. Foto: Sarah Kugele Die Alb zeigt sich von oben von ihrer schönsten Seite. Foto: Sarah Kugele

Klimmzüge im Heißluftballon

Immer wieder kontaktiert der Ballonpilot per Funk seine Kollegen und überprüft, ob bei ihnen alles in Ordnung ist. Es scheint alles gut zu laufen. So kann auch der Pilot selbst bei »kehrig klarer Sicht«, wie er die Aussicht heute nennt, die Fahrt genießen. Langweilig sind ihm Aussicht und Arbeit nach all den Jahren nicht geworden. »Klar, die Landschaft kennt man mittlerweile schon ganz gut, aber es sind immer andere Wetterlagen und Windrichtungen«, betont Binder. Auch die unterschiedlichen Charaktere der Passagiere seien stets aufs Neue interessant. Unvergessen bleibt ihm eine 90-jährige Frau, die während einer Fahrt drei Klimmzüge im Ballon vorführte.

Während der Ballon von Martin Binder schon über Bäume und Felder fährt, sind die anderen drei Ballone noch am Startplatz. Foto: Sarah Kugele Während der Ballon von Martin Binder schon über Bäume und Felder fährt, sind die anderen drei Ballone noch am Startplatz. Foto: Sarah Kugele

Dass er die Landschaft über der Schwäbischen Alb wie seine eigene Westentasche kennt, ist kein Geheimnis. Martin Binder weiß über alles, was von oben sichtbar ist, Bescheid. Auf rund 1.500 Metern fährt der Ballon weiter Richtung Engstingen. Damit dann auch bei der Landung alles glatt geht, hält Martin Binder rechtzeitig Ausschau nach einem möglichen Platz. Da ein Heißluftballon aber keine Landegenehmigung braucht, kann er eigentlich jede freie Fläche nutzen.

Über Engstingen verliert der Ballon an Höhe und der Pilot macht sich bereit für die Landung. »Die Landung ist immer schwieriger als der Start, da das Gelände immer unterschiedlich ist«, erklärt er. »Alle bitte in die Knie gehen, damit die Landung gut abgefedert werden kann«, sagt er den Gästen. Viel abfedern müssen die Passagiere aber nicht. Ein weiteres Mal bringt Martin Binder den Ballon ganz sacht und sicher zurück auf den Boden.

Nach der Landung muss der Ballon wieder sicher verstaut werden. Foto: Sarah Kugele Nach der Landung muss der Ballon wieder sicher verstaut werden. Foto: Sarah Kugele

Bei einem Glas Sekt bestätigt sich auch, was der Ballonpilot vor der Fahrt dem GEA schon verraten hat: »Am Ende der Fahrt hängt keinem Gast das Gesicht. Alle hatten eine Freude.« Nach dem Abbauen und Zusammenpacken geht eine weitere Fahrt für Martin Binder zu Ende. Doch lange wird es nicht dauern, bis er wieder von oben die Aussicht auf die Alb genießen wird. (GEA)