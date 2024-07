Auffahrunfall auf der Eninger Steige: Autofahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Pkw-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen auf der Eninger Steige leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 6.10 Uhr mit einem Audi A4 die L380 bergabwärts in Richtung Eningen. Kurz nach der Erddeponie musste ein vorausfahrender Fiat-Lenker verkehrsbedingt abbremsen. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in das Heck des Punto. Dessen 20 Jahre alter Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Während der Bergung der Autos musste die Steige halbseitig gesperrt werden. Kurz nach 7.30 Uhr war sie wieder frei befahrbar.