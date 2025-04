Vier Autos prallen bei Eningen aufeinander

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag auf der L 380 ist es zu einem Schaden von knapp 20.000 Euro gekommen. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Hyundai von Eningen kommend laut Polizei in Richtung Würtingen. An der Eninger Weide beabsichtigte er nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Zwei nachfolgende Pkw-Fahrer registrierten dies rechtzeitig und verzögerten ihre Fahrt deutlich. Der 61-jährige Fahrer eines Renault bemerkte dies jedoch zu spät und schob die drei vorausfahrenden Fahrzeuge aufeinander. Glücklicherweise blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. (pol)