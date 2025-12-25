Auto kollidiert bei Eningen mit Brückenpfeiler

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Eine Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich an Heiligabend bei Eningen unter Achalm ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 80-jährige Lenkerin eines VW Tiguan die B312 von Pfullingen kommend in Richtung Reutlingen. Kurz vor dem Einfädelungsstreifen der L380 kam sie mit ihrem Pkw, im Verlauf einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw zunächst vier Leitpfosten beschädigte und die Fahrbahn der Überleitung aus Eningen unter Achalm kommend überquerte, kollidierte der VW letztlich mit einem Brückenpfeiler einer Fußgänger- und Fahrradbrücke.

Die 80-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Unfallursächlich dürfte nach derzeitigem Sachstand ein medizinisches Problem bei der Fahrzeuglenkerin gewesen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Rettungsarbeiten an der Unfallstelle. Am nicht mehr fahrbereiten VW Tiguan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (pol)