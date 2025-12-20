Alkoholisierter Autofahrer baut Auffahrunfall bei Eningen: Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Zwei verletzte Personen sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 19.40 Uhr ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 31-Jähriger fuhr in seinem Audi S4 auf der B464 von Eningen herkommend in Richtung Reutlingen. Auf Höhe der Abfahrt zum Scheibengipfeltunnel übersah er einen Mazda 6, der an einer roten Ampel wartete. In der Folge fuhr der Audi von hinten auf den Mazda auf, wodurch die 37-jährige Fahrerin des Mazda und ihr 40-jähriger Beifahrer stand jetzt leichte Verletzungen erlitten.

Zur Versorgung der Verletzten kam der Rettungsdienst vor Ort. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Audi unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test vor Ort ergab ein vorläufiges Ergebnis von über einem Promille. Der 31-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die beiden Unfallfahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. (pol)