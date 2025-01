Auffahrunfall auf der B27 bei Nehren: 25.000 Euro Schaden

Zwischen Hülben und Dettingen kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Zu einem Auffahrunfall im Feierabendverkehr ist es am Donnerstagnachmittag auf der B27 bei Nehren gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 81 Jahre alte Lenker eines VW war gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ofterdingen unterwegs und krachte ins Heck eines Fiat, dessen 21-jährige Lenkerin im Rückstau abgebremst hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden an beiden Autos die Airbags ausgelöst. Die Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei insgesamt auf schätzungsweise 25.000 Euro. Die beiden Beteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren sie unverletzt geblieben.