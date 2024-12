Audi A4 in Nehren angezündet

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Einen Audi A4 haben Unbekannte am Dienstag in der Johann-Conrad-Schneider-Straße in Brand gesetzt. Gegen 2.05 Uhr meldeten Anwohner über den Notruf das brennende Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat die bislang unbekannte Täterschaft ein selbst hergestelltes Sprengmittel an dem Audi angebracht und gezündet.

Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand ab. An dem älteren Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)