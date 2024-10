Angebranntes Essen löst Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in K'furt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Rauch in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße in Kirchentellinsfurt hat am Dienstvormittag die Einsatz- und Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Das berichtet die Polizei. Gegen 10.50 Uhr war der Alarm eines ausgelösten Rauchmelders bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Bewohner eine Speise auf dem Herd zubereitet und offenbar kurzzeitig seine Wohnung verlassen. In dieser Zeit kam es zu einer Rauchentwicklung, die den entsprechenden Melder auslöste. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Es war weder Personen- noch Sachschaden zu verzeichnen. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst in die Karlstraße ausgerückt. (pol)