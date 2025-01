Alarmanlage geht los: Einbrecher flüchten ohne Beute aus Mössinger Firma

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In eine Firma in der Bahnhofstraße in Mössingen sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Kurz vor zwei Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei alarmiert worden, woraufhin zahlreiche Streifenwagen, darunter auch Polizeihundeführer anrückten. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Kriminellen mit brachialer Gewalt ein Fenster aufgehebelt hatten. Als sie in die Firmenräumlichkeiten einsteigen wollten, wurden sie offenbar von der Alarmanlage gestört und flüchteten, nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich ohne Beute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)