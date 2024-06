Aggressiv gegenüber Polizisten: 71-Jähriger muss Führerschein abgeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Seinen Führerschein musste ein 71-Jähriger nach einem Vorfall am Mittwochnachmittag in Dettingen abgeben. Der Mann wurde laut Polizei kurz nach 14.30 Uhr in der Gustav-Werner-Straße mit seinem Lkw einer Verkehrskontrolle unterzogen, worauf er unmittelbar aggressiv gegenüber den Beamten reagierte. Außerdem verweigerte er das Vorzeigen seiner Dokumente.

Nachdem der 71-Jährige einen der Einsatzkräfte zur Seite gedrängt hatte, stieg er auf seinen Radlader und setzte zurück in Richtung einer hinter dem Fahrzeug stehenden Beamtin. Diese musste daher zur Seite treten. Nach der Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde der Führerschein des Seniors beschlagnahmt. Außerdem sieht der Mann nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen. (pol)