Acht Männer streiten sich in Unterjesinger Gaststätte

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Gaststätte in Unterjesingen zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels geworfener Gläsern gekommen. Gegen 1 Uhr teilte eine Kellnerin der Polizei mit, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen insgesamt acht männlichen Personen gekommen sei.

Diese entwickelte sich dann zur einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge Fäuste flogen und Gläser geworfen wurden. Die Hauptaggressoren verließen nach der Tat fluchtartig die Örtlichkeit. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Vom Gaststätteninventar wurde ein Stuhl und eine bislang unbekannte Anzahl an Gläsern zerstört. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.