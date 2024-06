83 Jahre alter Rollerfahrer stürzt auf Ölspur bei Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein Motorrollerfahrer ist am Mittwochmittag auf einer Ölspur ins Rutschen geraten und gestürzt. Kurz nach zwölf Uhr war eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Renault auf der L 385 von Melchingen herkommend in Richtung Talheim unterwegs.

Kurz vor der letzten Haarnadelkurve verlor der Wagen aus noch unbekannter Ursache Öl. Als die Fahrerin ein lautes Geräusch an ihrem Auto bemerkte, hielt sie auf einer Schotterfläche im Scheitel der Kurve an und wählte nach dem Erkennen der Ölspur unmittelbar den Notruf. Ein nachfolgender 83-Jähriger geriet mit seinem Motorroller auf der Ölspur ins Rutschen und kam nach rechts zu Fall.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Roller schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn rückte die Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus.