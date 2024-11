82-Jähriger kracht bei Würtingen gegen einen Baum und überschlägt sich mit seinem Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Ein 82-Jähriger hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Würtingen und Eningen Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Der Mann fuhr kurz nach 17.30 Uhr mit seinem VW T-Cross auf der Landesstraße 380. Nach dem bisherigen Kenntnisstand geriet sein Wagen im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach links in den angrenzenden Grünstreifen.

Der Senior fuhr zunächst an einer dortigen leicht abfallenden Böschung weiter und prallte dann gegen einen Baum. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb schließlich neben einem Feldweg auf dem Dach liegen. Zeugen konnten den Mann aus seinem Fahrzeug befreien und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgen. Im Anschluss wurde der Verletzte in eine Klinik gebracht. Sein Wagen musste mithilfe eines Autokrans geborgen werden. Der wirtschaftliche Schaden am Pkw wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. (pol)