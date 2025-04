Messgeräte, Radkappen, Zigarettenschachteln: Markungsputzete in St. Johann

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN . Über 200 St. Johanner waren am Samstagvormittag vollauf beschäftigt bei der Markungsputzete. Ob für den Verein, Interessengruppe oder privat unterwegs, gemeinsam geht es einfacher und besser. Manch Kurioses kam dabei zutage in Feld und Flur, das nicht selten Erstaunen auslöste. Wie bei einer Lonsinger Gruppe mit Ortsvorsteher Sebastian Bauder, die auf ein meteorologisches Messgerät stieß. »Das hat man nicht alle Tage«, lauteten die Bemerkungen zu dem extraordinären Teil. Neben Knochen und Unterhose fanden sie noch eine Whiskeyflasche, einige Plastikteile und Papiertaschentücher. Ihr Fazit: »Die Aktion lohnt sich.«

Wie auch in Gächingen. An der Tuchbleiche und überhaupt Richtung Dottingen agierte die Freiwillige Feuerwehr, die Schützen waren auf den Wegen zur Kläranlage im Einsatz und die Ortschaftsräte machten sich auf gen Sirchingen. »Eigentlich war es so, wie es sein soll, wenig Müll«, erteilt Frank Mistele von der Feuerwehr Auskunft. »Als es noch McDonalds in Münsingen gab, lag deutlich mehr herum.« Zudem habe der Landkreis an den Kreisstraßen bereits gesäubert, sie würden sich daher nur auf die Feldwege und Nebenstraßen in und um Gächingen konzentrieren.

Eine lobenswerte Aktion

»Es ist großartig, wie viele sich hier beteiligen. Diese Veranstaltung hat Tradition«, freut sich Bürgermeister Florian Bauer. »Das ist rekordverdächtig«, mutmaßt er über die 60 Teilnehmer in Bleichstetten. Auch dessen Ortsvorsteher Kay Götz fand die Beteiligung hervorragend. »Das ist sehr gut, denn es ist ein großes Gebiet, das zu bewältigen ist. Immerhin reicht die Gemarkung bis zum Rutschenfelsen.« Er selbst kümmere sich um die »Fleckamitte« und wurde auch da fündig: Styropor, Teppichreste und Zigarettenschachteln. Felix Mutschler und der zwölfjährige Anton halfen für den Upfinger Musikverein mit und in ihrem gut gefüllten Müllsack fanden sich neben Getränkedosen auch Dönerverpackungen und Glasscherben. »Das ist ein schöner Spaziergang und tut gut«, sind die beiden überzeugt.

Ihren Spaß hatte auch die Kindergruppe aus Ohnastetten, die mit Dachziegeln, Hundekotbeuteln und Radkappe aufwarteten. »Wir haben unsere Musikbox dabei und machen ein bisschen Party«, verrät Melina, eine von den fünf mithelfenden Teenies in Schutzwesten. Sie sammelten Müll in Begleitung unter anderem von Ortsvorsteherin Petra Rall, die sich über die rege Teilnahme von 20 Ehrenamtlichen aus Ohnastetten freute. »Das sind recht viel. Darunter übrigens auch sieben Jäger.« Wie Wolfgang Riehle, der mit seinen Jagdkollegen in ihren Revieren die Feldwege ablief und abgefallene Auto- und Traktorteile ausmachte. »Es war erstaunlich sauber und nicht vermüllt. Das hier ist eine lobenswerte Aktion.« Die endete für alle Mitwirkenden beim gemeinsamen Vesper am Würtinger Feuerwehrgerätehaus. Auch Michaela Bez von der Gemeindeverwaltung, Ansprechpartnerin und zuständig für diese Unternehmung, und Bauhofleiter Jochen Nau zeigten sich sehr zufrieden. »Die Beteiligung dieses Jahr ist ausgesprochen gut. Es hat sich wieder einmal gelohnt.«

