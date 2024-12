81-Jähriger mit Rollator in K'furt von Auto angefahren: Schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Bei einem Verkehrsunfall auf der K6908 in Kirchentellinsfurt ist am Mittwochnachmittag ein 81 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 17 Uhr war ein 71-jähriger Fahrer eines Seat von Sickenhausen in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs. Auf der Kreisstraße, die von der Sickenhäuser Straße in Richtung Südring führt, überquerte zur selben Zeit der 81-Jährige mit seinem Rollator von links nach rechts die Fahrbahn. Als der Pkw-Lenker den Fußgänger bemerkte, trat er zwar noch auf die Bremse, kollidierte aber dennoch frontal mit dem Senior, der in der Folge zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst lieferte den 81-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (pol)