28-Jährige fährt beim Anfahren in Kirchentellinsfurt auf

KIRCHENTELLINSFURT. Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt (B27) und der Tübinger Straße gekommen. Eine 28-Jährige befuhr laut Polizei kurz nach 17.30 Uhr mit einem Hyundai die B27 in Richtung Stuttgart und verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt. An der Kreuzung mit der Tübinger Straße musste sie hinter dem Ford eines 71-Jährigen zunächst verkehrsbedingt anhalten.

Beim Anfahren bemerkte sie zu spät, dass der Wagen vor ihr noch nicht losgefahren war und fuhr auf den Ford auf. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die dreijährige Mitfahrerin im Hyundai als auch eine 62 Jahre alte Insassin des Ford nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. (pol)