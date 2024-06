2.500 Euro Schaden: Gartenhütte in Reutlingen brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Brand einer Gartenhütte sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend in den Reutlinger Dietweg ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, kam es dort gegen 18.20 Uhr auf einem Grundstück aus noch ungeklärten Gründen zum Brand einer Gartenhütte. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr rasches und professionelles Eingreifen den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf eine direkt angebaute, zweite Gartenhütte verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)