2.100 Euro Schaden: Autofahrer übersieht Mountainbiker

DETTINGEN. Ein Radfahrer ist am Montagmittag in Dettingen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mann laut Polizei mit seinem Renault die Uracher Straße in Richtung Schneckenhofengasse. Nachdem er an der Stopp-Stelle zunächst angehalten hatte, fuhr er wieder an und übersah hierbei einen von links von der Milchgasse kommenden und bevorrechtigten 18-Jährigen auf einem Mountainbike. Bei der Kollision wurde der Heranwachsende verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Am Auto sowie am Fahrrad beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 2.100 Euro. (pol)