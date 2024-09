19-Jähriger in Reutlingen mit Stock geschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend in der Frankfurter Straße ereignet hat. Ein 19-Jähriger hielt sich gegen 19.45 Uhr dort auf, als er von zwei Bekannten angegangen wurde, indem diese auf ihn einschlugen und auch eintraten. Einer der beiden Tatverdächtigen soll hierbei auch einen Stock eingesetzt haben. Den beiden Männern gelang noch vor Eintreffen der verständigten Polizeistreifen die Flucht. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)