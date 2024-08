17 Jahre alte Rollerfahrer flüchten in Reutlingen vor der Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In Folge einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend in Reutlingen ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen derzeit wegen zahlreicher Verkehrsdelikte gegen zwei 17-jährige Jugendliche. Gegen 23 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei einen mit zwei Personen besetzten Motorroller der Marke Peugeot im Kreisverkehr der Rommelsbacher Straße fest, berichtet die Polizei. Als der Rollerfahrer die Polizei bemerkte, bog er in die Bayernstraße ab und fuhr auf den Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes. Hier warf der Fahrer das Kleinkraftrad zu Boden und flüchtete zu Fuß, konnte jedoch durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen festgenommen werden.

Sein Mitfahrer konnte nicht mehr angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrer unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand, weswegen er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Der 17-jährige Rollerfahrer verfügte auch nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Aufgrund des Verdachts technischer Veränderungen an dem Roller musste dieser zudem für weitere Überprüfungen sichergestellt werden.

Gegen den ebenfalls 17-jährigen Sozius, welchem der Roller mutmaßlich gehört, wurden aufgrund der technischen Veränderungen und der daraus resultierenden Fahrerlaubnispflicht ebenfalls entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (pol)