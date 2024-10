Über ein Dutzend Fahrzeuge auf Areal eine Autohandels in Mittelstadt demoliert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Die Heck-, Front-, und Seitenscheiben sowie die Außenspiegel von über einem Dutzend Fahrzeugen sind in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 19 Uhr, in der Riedericher Straße in Reutlingen-Mittelstadt von einem Unbekannten beschädigt oder zerstört worden. Das berichtet die Polizei. Die Fahrzeuge waren auf dem Areal eines Autohandels abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)