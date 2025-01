Zwei neue Elektrobacköfen für das Backhaus in Aichelau

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN-AICHELAU. Das Backhaus in Pfronstetten-Aichelau war in die Jahre gekommen, und die Öfen wurden noch mit Holz geheizt, was nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach, wie viele Nutzer rückmeldeten. Begründet wurde dies insbesondere mit dem zeitlichen Aufwand sowie der anspruchsvollen Bedienung der Holzöfen. Die Gemeindeverwaltung hatte daher beschlossen, das Backhaus zu modernisieren.

Da derzeit ein neues Dorfgemeinschaftshaus in Aichelau errichtet wird, bot es sich an, das gesamte Backhaus in dieses zu verlegen und im Zuge dessen neu einzurichten. Bürgermeister Manuel Maier hatte nun Regionalmanagerin Elisabeth Markwardt zur Eröffnung des Backhauses eingeladen. Die Einrichtung des Raums mit Elektrobacköfen und Dampfabzug wird als Kleinprojekt von Leader Mittlere Alb bezuschusst.

Brotbackkurse geplant

»Im neuen Dorfgemeinschaftshaus werden neben dem Backhaus auch ein Bürgersaal sowie ein Raum für alle Vereine untergebracht. Damit entsteht eine moderne Begegnungsstätte für alle Menschen hier am Ort«, berichtet Bürgermeister Maier. Das Dorfgemeinschaftshaus wird erst in den kommenden Monaten fertiggestellt, doch das Backhaus kann bereits jetzt in Betrieb genommen werden. Es ist geplant, dass Interessierte mindestens einmal pro Woche ins Backhaus kommen und gemeinsam mit den beiden, bei der Gemeinde angestellten, Backmeistern verschiedene Backwaren herstellen können. Zusätzlich sollen auch Brotbackkurse stattfinden. Mit dem Projekt unterstützt die Gemeinde die Weiterführung der Tradition des Backens als Bestandteil des öffentlichen Lebens. Durch das gemeinschaftliche Backen wird nicht nur Energie gespart, sondern es wird auch ein sozialer Treffpunkt angeboten, wo sich die Menschen generationsübergreifend austauschen und vernetzen können. Zudem leistet die Kommune einen Beitrag zum Klimaschutz, da die neuen Öfen dank einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes mittels erneuerbarer Energien betrieben werden sollen. (eg)