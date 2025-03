Motorrad überschlägt sich bei Pfronstetten - Fahrer schwer verletzt in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Am Freitagmittag um 16.10 Uhr ist es auf der B312 zwischen Tigerfeld und Pfronstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 25-jähriger Yamaha-Fahrer befuhr die B312 in Richtung Pfronstetten. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab, überschlug sich und kam in etwa 100 Metern Entfernung in einem Feld zur Endlage. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer. Da er zuerst nicht ansprechbar war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Rettungsdienst war mit vier und die Feuerwehr mit 19 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme bis 17.40 Uhr voll gesperrt. (pol)