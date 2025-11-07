Schwerverletzte nach Unfall bei Pfronstetten mit Rettungsheli in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Eine Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 35 Jahre alte Frau war mit ihrem Toyota gegen 16 Uhr auf der B312 zwischen Pfronstetten und Oberstetten unterwegs, als der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam und einen Leitpfosten sowie einen Hügel überfuhr. Anschließend hob der Pkw ab und flog über ein dutzend Meter in einen Wald. Dabei kollidierte er mit mehreren Bäumen.

Die 35-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein auf der Rückbank in einem Kindersitz gesichertes siebenjähriges Mädchen war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Am Toyota dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro entstanden sein. (pol)