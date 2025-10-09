Betrunkener baut bei Pfronstetten Unfall und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 41-Jähriger verantworten, der am Mittwochnachmittag auf der K6749 bei Aichelau einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 19.45 Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, denen ein Mann aufgefallen war, der mutmaßlich alkoholisiert mit dem Auto im Ort unterwegs war, an den Häusern klingelte und nach Bier fragte. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen meldeten sich weitere Zeugen, sodass sich herausstellte, dass der 41-Jährige bereits am Nachmittag, gegen 17 Uhr, mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße aus Richtung Indelhausen kommend unterwegs war.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge kam er kurz vor Aichelau aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese überschlug sich der Wagen und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Wie bislang bekannt ist, wurde der Unfall von einem Zeugen beobachtet, der den Wagen aus der Wiese zog. Daraufhin soll der bemerkbar alkoholisierte Fahrer wieder in seinen völlig demolierten Peugeot gestiegen und weggefahren sein.

Die Polizei war nicht hinzugezogen worden. Weitere Ermittlungen führten in der Folge auf die Spur des 41-Jährigen. Auch sein total beschädigter Wagen konnte aufgefunden werden. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ob der 41-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (pol)