Millionenförderung für große Felder oder neue Wege in Pfronstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. »Mit der Bewilligung von 1,3 Millionen Euro starten wir die Ausbauphase der Flurneuordnung Pfronstetten-Aichstetten/Tigerfeld.« Das hat der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk am Mittwoch bekanntgegeben.

»Mit der Flurneuordnung in Pfronstetten verbessern wir die Rahmenbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft«, heißt es weiter in der Mitteilung aus seinem Ministerium. Mit der Neugestaltung der landwirtschaftlichen Flächen und mit einem weitmaschigen Wegenetz würden die heimische Landwirtschaft und die regionale Lebensmittelproduktion gesichert. Die geplanten Schritte förderten zudem den Tourismus und trügen zu mehr Natur- und Umweltschutz bei, betonte der Minister anlässlich der Übergabe des Bewilligungsbescheids für die erste Tranche der Flurneuordnung.

Die Flurneuordnung in den Teilorten Aichstetten und Tigerfeld hat eine komplette Neuordnung des zersplitterten landwirtschaftlichen Grundbesitzes zum Ziel. Durch großzügige Zusammenlegungen in diesem Realteilungsgebiet sowie einer Verbesserung der Grundstücksformen wird für die Landwirte eine bessere Bewirtschaftung ermöglicht. Dabei werden auch rund 20 Kilometer befestigte Wege sowie 17 Kilometer Grünwege hergestellt. Alle nicht mehr benötigten Wege werden rekultiviert und wieder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt.

Auch Flora und Fauna werden durch die Flurneuordnung deutlich aufgewertet. Neben der Erweiterung bestehender Streuobstbestände sind insbesondere die Ausweisung und Neuanlage von Grünlandverbundachsen sowie von rund neun Hektar neuen Vogelschutzflächen für Offenlandbrüter geplant. Dies wird auch zu einer Verbesserung der Biotopvernetzung führen.

6,5 Millionen-Euro-Projekt

Mit der Bewilligung der Tranche können nun die ersten Baumaßnahmen beginnen. Die Umsetzung aller Maßnahmen wird sich auf mehrere Jahre verteilen. Insgesamt sind für das Gesamtverfahren Kosten in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro eingeplant. »Mit dem heutigen Bescheid kann die Umsetzungsphase beginnen. Die jahrelangen intensiven Planungen und damit der intensive ehrenamtliche Einsatz der Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft haben sich gelohnt. Die Ergebnisse sind absolut zukunftsfähig und werden die Raumschaft voranbringen«, sagte Minister Hauk bei der Übergabe an den Vorsitzenden Georg Schneider. (eg)

https://www.lgl-bw.de/3782