Unbekannter bricht in Tübingen in Lokal ein

TÜBINGEN. Über ein eingeworfenes Fenster hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag, zwischen 21 Uhr und 3 Uhr, Zugang zu einer Gaststätte in der Schmiedtorstraße verschafft. Der Einbrecher entwendete die Kasse, in der sich eine geringe Menge Bargeld befand, und flüchtete unerkannt. Inwieweit die Tat mit zurückliegenden, ähnlich gelagerten Fällen in der Tübinger Innenstadt zusammenhängt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen. (pol)
