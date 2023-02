Reutlinger Scheibengipfeltunnel wird heute Abend kurzfristig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Scheibengipfeltunnel wird heute Abend, 30. Januar, in der Zeit von 19 bis etwa 22 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Aufgrund von Salzstaub im Tunnel sind kurzfristige Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Tunnel-Sicherheitseinrichtungen erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamt Reutlingen.

Die Umleitung erfolgt durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen und wird über die vorhandenen Wegweisungen automatisch angezeigt. Ortskundigen wird empfohlen, den Teilabschnitt weiträumig zu umfahren. (pm)