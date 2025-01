Motorradfahrer fährt auf der B27 bei Tübingen auf ein Auto auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 27 bei Tübingen erlitten. Der 16-Jährige war laut Polizei kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Tübingen-Nord bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsen mussten und kollidierte mit dem VW Polo einer 21 Jahre alten Frau. In der Folge stürzte der Jugendliche auf die Fahrbahn und verletzte sich. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. (pol)