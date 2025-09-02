Kurzfristige Verkehrseinschränkungen auf der B27 bei Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Regierungspräsidium Tübingen plant ab 2026 eine Fahrbahndeckenerneuerung der B27 zwischen der Anschlussstelle Bodelshausen und Ofterdingen in beiden Fahrtrichtungen, um den dauerhaften Erhalt der Straße zu sichern und um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Im Vorfeld des Vorhabens sind Bestandsaufnahmen und Schadensanalysen der beiden Fahrstreifen erforderlich, um den Umfang der Arbeiten bestimmen zu können.

Unter günstigen Witterungsbedingungen werden diese Bestandsaufnahmen in der Nacht von Mittwoch, 3. September, auf Donnerstag, 4. September, zwischen 20 und 6 Uhr durchgeführt. Hierzu werden Bohrkerne des Fahrbahnaufbaus entnommen. Während der Bohrkernentnahme wird es auf der B27, jeweils in Fahrtrichtung Tübingen und Balingen, zu Verkehrseinschränkungen kommen. (eg)

www.verkehrsinfo-bw.de