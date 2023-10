Essen auf Herd angebrannt: Dettinger Asylunterkunft evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Angebranntes Essen hat am Mittwochabend in der Schubertstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 19.50 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil es in der dortigen Asylunterkunft zu einer starken Rauchentwicklung gekommen und der Brandalarm ausgelöst worden war.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr war das Gebäude bereits evakuiert worden. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle und belüftete die Räumlichkeiten anschließend. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es weder zu Personen- noch zu Sachschäden. (pol)