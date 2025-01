Das steht 2025 musikalisch auf dem Programm in der Eninger Andreaskirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die evangelische Andreaskirche in Eningen ist nicht nur ein Ort für den sonntäglichen Kirchenbesuch, sondern auch Konzertraum mit ausgezeichneter Akustik. In diesem Jahr stehen wieder hochkarätige Aufführungen im Kalender, teilt die Kirchengemeinde mit.

Den Auftakt macht Sefora Nelson am Samstag, 18. Januar, 19.30 Uhr. Die Sängerin und Songwriterin hat sich in der christlichen Musikszene einen Namen gemacht. Mit ihrer Talkshow »Zu Gast bei Sefora Nelson« ist sie seit drei Jahren wöchentlich auf Bibel-TV zu sehen.

Der Neue Kammerchor Heidenheim wird am Sonntag, 30. März, um 17 Uhr zu hören sein. Der 60-köpfige Chor ist regelmäßig auf Konzertreisen in aller Welt unterwegs, unter anderem in Estland, Finnland, Brasilien und Südafrika. Die Goldmedaillen von Wettbewerben füllen bald eine Vitrine. Zuletzt wurde das Ensemble mit dem Chorpreis »Deutsche Sprache« des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Schulmusiker und Leiter Thomas Kammel stammt aus Bad Urach und hat seinerzeit zusammen mit dem Eninger Gemeindepfarrer Johannes Eißler den Musik-Leistungskurs im Graf-Eberhard-Gymnasium belegt.

Der aus Reutlingen stammende Blockflötist Jan Fuß tritt am Sonntag, 1. Juni, um 19 Uhr mit seinem WS Ensemble auf. Neben Jan Fuß spielen Rebecca Krieg (Violoncello), Christian Vázquez (Theorbe) und Sergio Flores (Cembalo). Fuß, der Blockflöte in Weimar und Bern studierte, belegt derzeit einen Master-Studiengang Barockfagott in Basel. Konzerte führten ihn nach Tschechien und nach Polen.

Flöten in allen Stimmlagen

Dank Kontakten mit Musikschullehrerin Daniela Endmann wird das Landesjugend-Blockflötenorchester am Samstag, 27. September, um 18.30 Uhr in der Andreaskirche auftreten. Wie in einem Streichorchester sind alle Stimmlagen vorhanden – viele Bassflöten, Subbass- und Kontrabass werden gespielt, Tenor- und Altflöten im Mittelfeld. Sopran- oder Sopraninoblockflöten leuchten ab und zu als kleine Flämmchen.

Magnus Mehl (Saxofon) und Natalia Ryabkova (Orgel) spielten schon 2019 gemeinsam im Rahmen einer Orgelnacht in der Andreaskirche. Jetzt sind sie am Samstag, 18. Oktober, um 20 Uhr, wieder zu hören. Magnus Mehl gewann mit verschiedenen Ensembles erste Preise bei internationalen Jazzwettbewerben. 2015 wurde er mit dem Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Natalia Ryabkova wohnt in Eningen und arbeitet als Kirchenmusikerin in Stuttgart. Auch sie wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem ersten Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb in Zürich 2009. Außerdem verantwortet sie als künstlerische Leiterin die Konzertreihe Solitude-Soiree.

Der Kammerchor Reutlingen unter Leitung von Marcel Martínez wird am Sonntag, 23. November, um 18 Uhr das Requiem in c-Moll von Michael Haydn aufführen. Martínez ist Kantor an der Stephanuskirche in Tübingen und leitet den Kammerchor seit 2015. Den Abschluss der Kirchenmusik in der Andreaskirche bilden traditionell die Weihnachtsmusiken der Musikschule sowie des Gesangvereins zusammen mit dem Musikverein im Dezember. (eg)