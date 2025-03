Betrüger fordern hohen Geldbetrag für Dacharbeiten in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Unter anderem wegen des Verdachts des Wuchers sowie des Betrugs ermittelt der Polizeiposten Bad Urach seit einer Strafanzeige am Dienstag gegen mehrere Unbekannte. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge waren drei Mitarbeiter einer angeblichen Handwerksfirma bei einem Ehepaar vorstellig geworden und hatten die kostengünstige Erneuerung der Dachrinnen am Gebäude sowie des Daches einer Garage angeboten, teilt die Polizei mit.

Nachdem das Ehepaar dem mündlichen Angebot zugestimmt hatte und die Arbeiten am Dienstagvormittag beendet waren, wurde von der zu diesem Zeitpunkt allein zu Hause befindlichen Frau ein über achtmal höherer Betrag als vereinbart gefordert. Die Bewohnerin wurde derart unter Druck gesetzt und eingeschüchtert, dass diese mehrere tausend Euro in bar an den selbsternannten Chef der Gruppe übergab. Eine Rechnung wurde nicht ausgestellt.

Was die Polizei rät

Die Polizei rät daher: Einigen Sie sich mit dem Dienstleister vor Beginn der Arbeiten auf einen verbindlichen Preis und ziehen Sie hierzu am besten Zeugen hinzu, beispielsweise Ihre Nachbarn oder Angehörige. Holen Sie sich ggf. ein alternatives Angebot eines ortsansässigen Fachbetriebes ein. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten: Bezahlen Sie niemals sofort und in bar, sondern verlangen Sie nach Abschluss der Arbeit eine Rechnung. Prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch erbracht wurden. Verständigen Sie die Polizei, wenn mit dem Präsentieren einer völlig überteuerten Rechnung offenkundig die Gefahr besteht, Opfer einer Straftat wie Betrug oder Wucher zu werden. (pol)