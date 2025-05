Beschädigte Fahrzeuge in Münsingen durch Auslegen von Schrauben und Nägeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt nach dem mehrfachen, absichtlichen Ausbringen von Schrauben und Nägeln in verschiedenen Straßen und Wohngebieten im Bereich von Münsingen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Freitagabend fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Audi zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr in der Straße In Steinenwiesen über ausgelegte Schrauben, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. In einem weiteren Fall überfuhr ein 60-Jähriger mit seinem VW am Sonntagmorgen, zwischen 8 und 9 Uhr, über auf der Fahrbahn der Sternbergstraße liegende Schrauben, die an beiden Vorderreifen einen Schaden verursachten. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Radfahrer beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381/9363-0 zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor auf der Fahrbahn liegenden Schrauben und Nägeln im Bereich von Münsingen. Falls solche Gegenstände auf der Fahrbahn festgestellt werden, sollte umgehend die Polizei verständigt werden. (pol)