Polizeiheli fahndet nach mutmaßlichen Einbrechern in Münsingen

MÜNSINGEN. Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber ist in der Nacht zum Montag in Münsingen nach zwei mutmaßlichen Einbrechern gefahndet worden. Gegen 0.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei verdächtige Männer sich in der Dottinger Straße herumschleichen würden. Diese hätten Werkzeug und eine Tasche bei sich. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine Verdächtigen mehr angetroffen werden. Über mögliche Einbrüche liegen bislang keine Erkenntnisse vor. (pol)