Unter Drogen: 18-Jähriger baut Autounfall bei Münsingen

MÜNSINGEN. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt seit Dienstnachmittag wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 18-Jährigen. Der junge Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Peugeot auf der B465 zwischen Seeburg und Münsingen unterwegs, berichtet die Polizei. In Folge mehrerer Fahrfehler kam der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug drehte sich nach dem Zusammenstoß im Uhrzeigersinn und blieb auf der entgegengesetzten Fahrbahn stehen.

Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet, der 18-jährige Peugeot-Fahrer blieb zudem unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei ihm jedoch deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv, woraufhin sich der Mann im Anschluss an die Unfallaufnahme einer Blutprobe unterziehen musste. Der Unfallschaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 5.000 Euro, an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (pol)