In Münsingen vor Kontrolle geflüchtet: Polizei fahndet nach Motorrad und Quad

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Das Polizeirevier Münsingen fahndet seit Sonntagnachmittag nach einem weißen Motocross-Motorrad sowie einem weißen Quad bzw. nach den entsprechenden Fahrern. Gegen 16 Uhr sollten die beiden Fahrzeuge von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet einer Kontrolle unterzogen werden, berichtet die Polizei. Die noch unbekannten Lenker flüchteten jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit über die Karl-, Schiller- und Alte Schloßstraße sowie die Bismarck- und Wolfgartenstraße. Dort trennten sich die Fahrer, wobei das Quad wieder in Richtung Karlstraße fuhr und das Motorrad in Richtung Schützenhaus flüchtete. Um eine Gefährdung für Unbeteiligte zu vermeiden, wurde die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn abgebrochen.

Beide Fahrer waren schwarz gekleidet und trugen einen schwarzen Helm. Zeugenhinweise zu den beiden Fahrzeugen oder den Fahrern werden unter der Telefonnummer 0738193640 entgegengenommen. (pol)