Wasserpreis in Münsingen steigt erneut - Kritik im Gemeinderat

MÜNSINGEN. Für Frischwasser müssen die Münsinger künftig mehr bezahlen. Zum 1. Januar 2026 wird der Wasserpreis von 3,04 Euro auf 3,19 Euro je Kubikmeter steigen. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen. »Zwar sind die Bürger sehr verantwortungsbewusst mit dem Wasser umgegangen, sodass der Absatz zurückgegangen ist. Aber gleichzeitig steigen die Bezugspreise und die Lohnkosten, eine Erhöhung lässt sich leider nicht umgehen«, sagte Bürgermeister Mike Münzing in der Ratssitzung und bat darum, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Münsingen der Anpassung des Wasserpreises zustimmen zu können.

Adolf Lamparter tat dies nur widerwillig, sprach von einer »seltsamen Entwicklung seit 2022«, weil jedes Jahr der Wasserpreis angehoben wurde: Von 2023 an stieg er von 2,35 Euro auf nunmehr 3,19 Euro je Kubikmeter: »Das ist eine gewaltige Erhöhung«, fand Lamparter. Er sehe zwar die Notwendigkeit aufgrund des riesigen Leitungsnetzes im Stadtgebiet, damit liege die Stadt Münsingen aber weit über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg.

Münzing verwies auf die Preiserhöhung der Vorlieferanten: »Die Umlagen sind wegen Investitionen überall gestiegen.« Die Anhebung sei zwar ungut, weil Bürger weiter belastet werden. Aber die Stadt sei gehalten, Aufwendungen an ihre Kunden weiterzugeben. Bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen wurde der Preiserhöhung zugestimmt. (GEA)