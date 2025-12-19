Gefährliches Überholmanöver bei Münsingen: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem riskanten Überholmanöver am Freitagmittag auf der B 465. Kurz vor 12.30 Uhr war ein 51-jähriger Mercedes-Lenker auf der Bundesstraße von Ehingen-Frankenhofen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Zwischen der Kreisgrenze und der Einmündung zu einem Solarpark kam dem Mann auf seiner Fahrspur im Bereich einer Kuppe ein weißer Kastenwagen entgegen, der trotz Verbots ein anderes Fahrzeug überholte.

Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der 51-Jährige in den rechten Grünstreifen aus und stieß dort mit einem Leitpfosten zusammen. Der hierbei am Mercedes entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der unbekannte weiße Kastenwagen fuhr ohne anzuhalten in Richtung Ehingen-Frankenhofen weiter. Zeugen, die das riskante Überholmanöver beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Kastenwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (pol)