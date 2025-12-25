Auto überschlägt sich bei Münsingen - Rettungs-Heli im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Am Mittwochnachmittag gegen 14.55 Uhr ist ein 25-Jähriger auf der L240 zwischen Magolsheim und Ingstetten auf glatter Fahrbahn verunfallt. Während der Fahrt in Richtung Ingstetten kam der Fahrer in seinem Peugeot Boxer nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge und kam zum Liegen. Alle Fahrzeuginsassen konnten sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ob es zu Personenschäden kam, ist derzeit nicht bekannt.

Aufgrund der Erstmeldung befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Anflug. Die Feuerwehr war ebenfalls mit am Einsatzort. Der Peugeot Boxer war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugreifen konnten Mängel festgestellt werden, die nach derzeitigem Stand unfallursächlich waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. (pol)